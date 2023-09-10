10 сентября, 18:16

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов более чем на 233 млн рублей за отсутствие маркировки

За предыдущие два года ведомство заблокировало более 2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на общую сумму свыше 233 млн рублей за отсутствие маркировки за последние два года. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 233 млн рублей", - сказал он в рамках дискуссии "Попытки вмешательства в выборы: внешние угрозы и информационная безопасность".

Кроме того, за предыдущие два года Роскомнадзор заблокировал более 2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций. 

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