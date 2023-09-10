Зарубежные площадки получили 21 млрд рублей штрафов за неудаление противоправного контента

Как напомнили в Роскомнадзоре, за это в том числе предусмотрены оборотные штрафы - до 20% от годовой выручки компании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 21 млрд рублей штрафов получили иностранные IT-компании за неудаление дестабилизирующей информации за последние два года, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Роскомнадзор оперативно реагирует на попытки манипуляции выборным процессом. В целях пресечения подобных инициатив осуществлялась блокировка, а также взаимодействие с владельцами как иностранных, так и российских интернет-площадок и сервисов с целью удаления дестабилизирующей информации. <…> Иностранные IT-площадки многократно привлекались к административной ответственности, и только за два последних года общая сумма наложенных штрафов - более 21 млрд рублей", - сказал он в ходе дискуссии на тему: "Попытки вмешательства в выборы: внешние угрозы и информационная безопасность".

Зайцев также напомнил, что за неудаление противоправного контента в том числе предусмотрены оборотные штрафы - до 20% от годовой выручки компании.