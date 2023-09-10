"Независимый общественный мониторинг" зафиксировал более 40 фейков о выборах

Как сообщили в ассоциации, фейки становятся все более примитивными

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) выявила более 40 фейковых сообщений о выборах в России. Об этом сообщил федеральный координатор ассоциации Алексей Песков в ходе всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2023".

"Более 32 тыс. сообщений на карте нашего портала зафиксировано. Это сообщения от наблюдателей, любых участников избирательного процесса. Если взглянуть на карту глобально, то подавляющее большинство сообщений - это сообщения информационного толка, где нет проблемного компонента. Более 40 сообщений мы фиксируем фейк-ньюс, которые по итогам тщательной проверки не подтвердились", - сказал Песков.

Он отметил, что фейки становятся все более примитивными - это информация анонимных источников, которая не содержит никаких подробностей.