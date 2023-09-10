МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Ограниченная видимость в Москве прогнозируется до утра 11 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном тумане с видимостью 200-700 м до утра понедельника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа с сохранением до 09:00 часов 11 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС Росси в связи с непогодой рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. "Будьте внимательны и осторожны", - призвали в МЧС.