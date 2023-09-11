Чернышенко заявил, что технологии ИИ в РФ должны быть ориентированы на интересы человека

По словам вице-премьера, в России приняты семь программ экспериментальных правовых режимов, которые касаются применения искусственного интеллекта в сферах телемедицины, развития высокоавтоматизированных транспортных средств и БПЛА

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в России должны быть ориентированы исключительно на интересы человека, качество его жизни и благополучие. Об этом в интервью kp.ru рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что именно на основе доверия граждан государство вместе с участниками Альянса в сфере искусственного интеллекта и на основе Кодекса этики в сфере ИИ продолжит снимать регуляторные барьеры, которые пока остаются. По словам вице-премьера, на сегодня к альянсу присоединились уже более 30 федеральных органов государственной власти и 187 организаций, а с 2022 года работает комиссия по реализации кодекса. "В стране приняты семь программ экспериментальных правовых режимов, которые касаются применения технологий ИИ в сфере развития высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов, а также в области телемедицины", - напомнил Чернышенко.

Еще одним важным условием для динамичного и безопасного развития ИИ-отрасли, по мнению вице-премьера, является стандартизация. "Уже утвержден 61 национальный стандарт, также при участии российских экспертов разработано восемь международных стандартов в области ИИ", - добавил он.