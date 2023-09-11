Чернышенко: более 500 тыс. бюджетников будут учиться на IT-специальностях в 2024 году

Вице-премьер России отметил, что в ходе приемных кампаний IT-специальности - в лидерах по популярности среди абитуриентов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Не менее 500 тыс. студентов будут учиться на бюджетных местах на IT-специальностях в 2024 году. Об этом в интервью kp.ru сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Для подготовки высококвалифицированных специалистов и закрытия кадрового голода мы реализуем сразу несколько масштабных инициатив. Так, для школьников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов запущен проект "Код будущего" по изучению современных языков программирования. <...> С 2019 года на бюджетные места по таким специальностям приняты более 343 тыс. человек, а к 2024 году планируется набрать не менее 500 тыс. студентов", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, в ходе приемных кампаний IT-специальности - в лидерах по популярности среди абитуриентов.

"Более 112 тыс. человек сейчас проходят обучение на цифровых кафедрах университетов и получают дополнительное профессиональное образование по IT-профилю", - добавил зампред кабмина.

Проект, инициированный в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", реализует Минцифры РФ совместно с Минобрнауки с 2022 года.