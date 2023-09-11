Ректор СВФУ призвал создать российский бренд высшего образования

По его словам, власти должны заняться усилением практической направленности традиционно фундаментального российского образования

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российское высшее образование должно получить собственный бренд, способный успешно конкурировать с европейскими и англо-американскими образцами, считает ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев. Базой для этого, по его мнению, может стать растущая популярность русского языка и культуры в мире.

"Государству необходимо сформировать бренд российского высшего образования, способного успешно конкурировать с европейскими и англо-американскими образцами. Базой для этого может стать растущая популярность русского языка и русской культуры в мире", - сказал Николаев.

Развитие высшей школы является одной из тем обсуждения в направлении "Образование и воспитание как основа независимости" блока "Дальний Восток будущего" Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, власти должны заняться усилением практической направленности традиционно фундаментального российского образования. Другие задачи - развитие системы повышения квалификации вузовского персонала, занимающегося международной деятельностью, и преподавателей, работающих с иностранными студентами.

Профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Сергей Никоноров считает наиболее перспективным развитие сотрудничества университетов Дальнего Востока со странами Юго-Восточной Азии. "Дальневосточным вузам необходимо консолидировать накопленный опыт и реализовать колоссальный интеллектуальный потенциал, а также естественные конкурентные преимущества, одним из которых является близость к центру экономической гравитации - Юго-Восточной Азии", - считает Никоноров.

По его мнению, качественно обновленные университеты должны стать магнитом как для активной дальневосточной молодежи, так и для студентов из других российских регионов и зарубежных стран.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.