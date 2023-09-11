Псковский губернатор назвал транспорт и медицину ключевыми направлениями развития региона

По словам Михаила Ведерникова, также одной из приоритетных задач является повышение качества жизни граждан

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников, который лидирует на выборах губернатора региона, назвал среди приоритетных задач для областного правительства развитие медицины, увеличение транспортной доступности, а также повышение качества жизни граждан. При этом в стратегии развития региона не исключены корректировки, сообщил Ведерников в ходе выступления на региональной площадке "Ночь выборов - 2023. Псковская область".

"Результаты у нас есть по всем основным направлениям. Многое изменилось в лучшую сторону, но задачи полностью еще не решены, поэтому главное - сохранить темп, использовать максимально эффективно все возможности. И для качественного ремонта дорог, с опережением графика. Развитие нашей медицины, сокращение [дефицита] медицинских кадров. Транспортное развитие дальнейшее региона, расширение авиаперелетов, железнодорожных перевозок, автобусных маршрутов. И самое главное, конечно, - повышение качества жизни людей и повышение продолжительности жизни", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос ведущего о том, какие новые задачи стоят перед регионом.

Он также добавил, что в понедельник в Псковской области состоится семинар с участием федеральных экспертов, среди вопросов которого - "как сохранить смертность населения?", "как эффективно работать с диспансеризацией, чтобы население было здоровое и жило как можно дольше?".

При этом глава региона отметил, что стратегия развития региона не будет меняться. "У нас хорошая стратегия. Те результаты, которые видим, - это в том числе и результаты реализации этой стратегии. Но корректировать, конечно, будем, исходя из возникновения новых задач, исходя из возможностей регионального бюджета, исходя из тех программ, которыми мы будем пользоваться на федеральном уровне", - уточнил губернатор.