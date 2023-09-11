Во второй день ВЭФ ожидается относительно теплая и облачная погода

Вероятность осадков составляет 20%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Погода во второй день проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) будет относительно теплой и облачной, к вечеру ожидается усиление ветра до 16 м/с, сообщает Приморский гидрометцентр.

Согласно сообщению на сайте Примгидромета, созданном в преддверии Восточного экономического форума, в понедельник во Владивостоке воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается облачность. Вероятность осадков составляет 20%. Ветер с утра ожидается умеренный юго-восточный, во второй половине дня его порывы могут достигать 16 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, во время проведения форума, с 10 по 13 сентября, сильных дождей не ожидается.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.