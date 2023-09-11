В Минобрнауки сообщили, что в России учатся более 280 тыс. студентов из Азии

Число иностранных студентов в РФ составляет около 350 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Число иностранных студентов в России составляет около 350 тыс., 280 тыс. из них — учащиеся из стран Азии. Об этом на сессии "Образование как путь к самореализации: потребности будущего" Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Если говорить в цифрах, то всего у нас порядка 350 тыс. иностранных студентов, из которых более 280 тыс. студентов — это студенты как раз из стран Азии. Мы уже сейчас можем подводить некоторые итоги приемной кампании, которая сейчас находится практически в стадии завершения. Мы видим явный рост, причем рост достаточно существенный", — сказала она.

Говоря о взаимодействии России и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, она отметила наличие нескольких критериев для его оценки. Прежде всего, это расширяющееся сотрудничество в сфере науки и научно-образовательного контента, увеличение числа студентов, которые обучаются в российских вузах.

«Если говорить про сферы для расширения нашего сотрудничества <…> — это, конечно, наука и научное сотрудничество по разным направлениям. И, безусловно, это взаимодействие в рамках тех программ, которые существуют в Министерстве науки и высшего образования [РФ] и определяют ключевую повестку развития системы высшего образования в настоящий момент. Это, разумеется, передовые инженерные школы, в которых сейчас участвуют 30 университетов, и в настоящий момент объявлен конкурс на 10 дополнительных инженерных школ. Это проект „Приоритет-2030“, который определяет новую рамку для системы высшего образования», — уточнила Петрова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.