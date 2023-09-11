Каждый пятый опрошенный россиянин откладывает кешбэк на образование детей

Также 25% респондентов отметили, что пользуются инструментами фондового рынка, а 10% для накоплений предпочитают покупку недвижимости, чтобы затем выгодно перепродать ее

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство пользователей финансовых услуг считают важным формировать сбережения на дальнейшую учебу ребенка, каждый пятый опрошенный откладывает на учебу ребенка кешбэк с покупок. Об этом сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"66% пользователей финансовых услуг согласны с тем, что вопрос сбережений на высшее образование детей важен для их семьи. Согласно результатам опроса, большинство россиян (45%) предпочитают открывать банковский депозит для будущих сбережений. Каждый пятый опрошенный отметил, что откладывает кешбэк с покупок, чтобы накопить капитал к учебе ребенка", - сообщается в результатах опроса.

Еще 25% россиян, участвовавших в исследовании, отметили, что пользуются инструментами фондового рынка, а 10% в качестве способа накоплений указали покупку квартиры, которую потом намерены перепродать по более выгодной цене.

Как сообщают аналитики "Выберу.ру", каждый десятый опрошенный готов ежемесячно откладывать более 10 тыс. рублей на учебу ребенка, 9% опрошенных планируют инвестировать от 5 до 10 тыс. рублей, а 17% будут каждый месяц вносить до 5 тыс. рублей, чтобы накопить на оплату учебы детей.

Практически треть респондентов (30%) ответили, что пока вопрос сбережений на образование ребенка для них неактуален, но в будущем они к нему точно вернутся. Каждый третий опрошенный указал, что не планирует откладывать сбережения на будущую учебу детей.

Опрос проводился в городах-миллионниках среди 3 тыс. человек в возрасте от 25 до 60 лет.