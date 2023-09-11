В Приморье заявили, что обеспечили жителей спортивной инфраструктурой на 49%

В крае построили пять новых объектов спорта за последние четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень обеспеченности жителей Приморского края спортивной инфраструктурой за 4 года вырос более чем на 10% и достиг 49%. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Основной целью национального проекта „Спорт — норма жизни“ является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 70%. Меры, принятые в Приморском крае в 2019–2022 годах, позволили уже достичь порядка 56%, увеличив данный показатель за три года на 16,2%. Показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой увеличился до 49%, обеспечив прирост на 10,6%», — рассказал министр.

По его словам, за последние четыре года в крае построено пять новых объектов спорта: каток в Уссурийске, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Славянка и Чугуевка, стадион в Михайловке, а также беговые и велосипедные дорожки на острове Русском. Реконструировано и отремонтировано 18 объектов государственной и муниципальной собственности, созданы 172 спортивные площадки различной комплектации.

«Также в рамках программы „1000 дворов“ в муниципальных образованиях установлено 643 спортивные площадки на придомовых территориях. В текущем и будущих годах работа в данных направлениях будет продолжена», — добавил Кузнецов.

Одной из тем деловой программы ВЭФ станет развитие спорта в Дальневосточном федеральном округе. Этот вопрос будет обсуждаться на сессии «Спортивный Дальний» 12 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ