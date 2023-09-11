В Минпросвещения заявили, что российской системе образования нужен "бесшовный переход"

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что ребенок, переходя из детского сада в школу, а после нее в университет, оказывался в точно такой же среде, которая продолжала бы его воспитательной процесс

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская система образования налаживает бесшовный переход и преемственность от одного уровня к другому, но в этом направлении предстоит еще много работы, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Вечная болезнь в любой молодежной политике, любого времени, любой страны - это бесшовный переход. Мы должны обеспечить такую передачу ребенка, в хорошем смысле слова, чтобы он из детского сада попадал в школу, проходил набор воспитательных мероприятий, потом, попадая в университет, он оказывался в точно такой же среде, которая продолжала бы его воспитательной процесс. Это важнейшие моменты, за последние годы, на мой взгляд, для этого очень много сделано. Например, целый ряд проектов, которые друг друга дополняют: «Большая перемена» переходящая в «Твой ход», например, в университетах. Эта логика, она прослеживается, но сделать надо еще очень много, нам есть над чем поработать", - сказал он на сессии "Образование и воспитание как основа независимости" Восточного экономического форума.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова также привела в пример новую должность советников и проректоров по воспитательной работе, которые теперь есть как в школах, так и в вузах. "Мы, безусловно, как высшая школа, должны понимать, что студенты-первокурсники у нас не просто появляются, они все являются выпускниками школ, они все имеют 11 лет образования, где тоже вопросы воспитания ключевые. Здесь важный момент бесшовности, мы понимаем и подхватываем выпускников школ, и, безусловно, продолжаем реализовывать активности", - пояснила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

