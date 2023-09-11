Российские вузы начали добавлять баллы к ЕГЭ для киберспортсменов

Президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит сообщил, что учебные заведения все чаще предоставляют игрокам большие аудитории и новую технику, а также отдельные зоны для зрителей и болельщиков

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российские вузы стали все чаще практиковать добавление баллов к ЕГЭ абитуриенту, если он показывает хорошие результаты в киберспорте. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит.

"Многие вузы стали добавлять баллы к ЕГЭ, если у человека есть спортивные разряды по киберспорту. Основной упор идет на то, что создаются площадки специализированные, появляются команды, появляются тренеры. Многие вузы выделяют ставки именно под тренеров по киберспорту. И сейчас все это масштабировалось, эта практика распространяется все шире", - рассказал Смит.

Он добавил, что если раньше своих киберспортсменов вузы тренировали на базе обычных компьютерных классов, то сейчас для этого все чаще используются большие аудитории, новая техника, отдельные зоны для зрителей и болельщиков. По словам Смита, количество вузов, с которыми федерация уже заключила соглашения о сотрудничестве и развитии киберспорта, растет. В последних соревнованиях Студенческой лиги участвовало уже порядка 400 вузов.

Смит подчеркнул, что число участников различных киберспортивных соревнований, в том числе онлайн, в России превысило 800 тыс. в 2023 году. Он уточнил, что один человек может считаться за несколько игроков, если в течение года он принял участие более чем в одном турнире. Если сделать на это поправку, то уникальных игроков будет около полумиллиона.