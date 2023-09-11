11 сентября, 02:16
Арктика
Восточный экономический форум

Вуз в Якутии планирует выпустить не менее 4,5 тыс. врачей до 2030 года

Больницы региона укомплектованы специалистами почти на 78%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет - крупнейший вуз в Якутии и на Чукотке - планирует обучить не менее 4,5 тыс. врачей до 2030 года. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил ректор вуза Анатолий Николаев.

"Среди задач вуза - снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в макрорегионе, расширение программ подготовки врачей с учетом специфики особенностей и адаптационных механизмов физиологии человека в условиях Арктики", - сказал Николаев.

По его словам, за 10 лет вуз выпустил порядка 40 тыс. специалистов. Ректор уточнил, что программа университета направлена на решение задач национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, стратегии развития Арктической зоны России, обеспечения национальной безопасности. В том числе программа вуза направлена на повышение доступности качественного высшего образования для жителей северо-восточной части России.

По данным властей региона, укомплектованность врачами в больницах Якутии составляет около 78%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияМедицинаДальний ВостокВосточный экономический форумРеспублика Саха (Якутия)
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