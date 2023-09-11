В Минпросвещения заявили о нормальной эпидситуации в школах России

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что все необходимые согласованные с Роспотребнадзором меры принимаются

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, приняты профилактические меры, сообщил журналистам первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Напряженной ситуации нет, эпидемиологическая ситуация в школах нормальная. Все необходимые согласованные с Роспотребнадзором меры принимаются, с точки зрения профилактики иных заболеваний инфекционных мы всегда держим руку на пульсе, проводятся соответствующие инструкционные занятия с коллегами из субъектов РФ. Сейчас мы не усматриваем какой-то угрозы в этой части", - сказал он на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

5 сентября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщали, что за последнюю неделю в России заболеваемость ковидом выросла на 31,6%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

