Программу Всемирного фестиваля молодежи презентуют через две-три недели

Заместитель гендиректора по региональному взаимодействию дирекции мероприятия Лариса Сулима пояснила, что организаторам можно направлять заявки как по формату событий, так и по приглашению отдельных спикеров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Окончательную программу Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта, презентуют через две-три недели. Об этом сообщила на презентации в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель генерального директора по региональному взаимодействию дирекции фестиваля Лариса Сулима.

"Сегодня формируется программа [фестиваля]. Буквально через две-три недели мы [ее] презентуем. Есть уникальная возможность [выступить] с идеями и предложениями, создан чат-бот, работает как на русском, так и на английском языках", - сказала Сулима.

Она отметила, что программа фестиваля будет строиться на "ценностях и смыслах", культурном многообразии, традициях, поддержке добровольческого движения. Сулима добавила, что организаторам фестиваля можно направлять заявки как по формату мероприятий, так и по приглашению отдельных спикеров. Содержательная программа, в частности, будет состоять из ток-шоу, презентаций, лекций, игровых практик, показов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

