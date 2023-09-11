В Магадане с начала года убрали 645 куб. м отходов на нелегальных свалках

В регионе ликвидировали 13 несанкционированных мест скопления мусора

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 13 несанкционированных мест скопления отходов с почти 645 кубометрами мусора ликвидировали в Магадане с начала 2023 года. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Колымы Юрий Гришан на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мэрия уделяет пристальное внимание вопросу ликвидации несанкционированных свалок. <…> В 2023 году выявлено 17 мест размещения свалок общим объемом свыше тысячи кубометров, 13 таких свалок, где располагалось почти 645 кубометров отходов, ликвидировано», — рассказал собеседник агентства.

Магадан страдает от большого количества несанкционированных свалок. Особенно эта проблема актуальна для лесной зоны. Чаще всего на таких незаконных полигонах скапливается строительный мусор.

Мэр города отметил, что в Магадане ежегодно с приходом мая и до конца сентября проводится так называемый месячник санитарной уборки, в котором принимают участие тысячи горожан. В 2023 году в этой акции уже заявили о себе почти 13 тыс. человек — работники социальной сферы, представители различных организаций, торговых объектов, управляющих компаний, волонтеры. «Ведь есть такое понятие, как культура ответственного проживания, и сегодня мы ее активно формируем в Магадане. Думаю, у нас это получается: наш город становится лучше и краше», — отметил Гришан.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывоза российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологического развития. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.