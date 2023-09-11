В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.