11 сентября, 03:15

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. 

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