Мультфильм про адмирала Невельского выпустят в 2025 году

Поддержку в производстве фильма окажет Фонд кино

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Хабаровская анимационная студия "Мечталет" выпустит полнометражный мультфильм о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС продюсер студии Илья Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

Во время форума состоялась презентация полнометражного анимационного фильма "Невельской".

"До конца 2025 года мы должны его сделать, а когда будет премьера, определит уже прокатчик», — сказал Кузнецов. Поддержку в производстве фильма окажет Фонд кино. "Мы просим 70% от суммы производства, 30% мы самостоятельно перекрываем" — сказал он, не уточнив стоимость.

Фильм основан на реальной истории: в середине XIX века благодаря капитану Невельскому к России присоединились Приамурье и Сахалин. "Основная мысль этого проекта, нашего сценария — объединение. <…> В нашем произведении объединяются территории, технически развитый Запад с айдентикой и природой Дальнего Востока, объединяются народы, герои, команды, поколения", — сказал Кузнецов во время презентации.

Он отметил, что фильм ориентирован на аудиторию 12+, для которой важны такие категории, как рост личности. В образе Невельского будут отражены упорство, вера, терпение, риск, свобода. Авторы проекта хотят также показать Дальний Восток, красоту его природы, быт и традиции народов. В прошлом году был сделан тизер мультфильма и для его музыкального оформления привлекался театр "Байкал" из Улан-Удэ, который записал несколько саундтреков — это наполнит будущее кино уникальным звучанием. Само изображение создается с элементами стиля манга.

"К разработке идейной части мы привлекаем и историков, и философов, и социологов. Очень важно не ошибиться в исторических фактах. Показываем коренные народы, у каждого из которых свое одеяние, свои обычаи. Поэтому решили, что не будем выбирать один из них, а сделаем некий собирательный образ, чтобы никому обидно не было", — сказал продюсер. По словам Кузнецова, параллельно созданию фильма планируется запустить несколько небольших проектов о Невельском — создание артбука о нем, компьютерных и мобильных игр.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.