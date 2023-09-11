Китай намерен укреплять туристические связи с Россией

В КНР также настроены наращивать число взаимных поездок

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Китай настроен укреплять сотрудничество с РФ в туристической сфере и стимулировать взаимные поездки граждан двух стран. Об этом заявил заместитель министра культуры и туризма КНР Лу Инчуань на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сотрудничество в области туризма всегда было важной составляющей частью гуманитарных обменов и делового сотрудничества между Китаем и Россией, — сказал он. — Будем вместе укреплять дальнейший культурный обмен и сотрудничество в сфере туризма, увеличивать число передвижений людей, использовать культуру и туризм как средство укрепления взаимопонимания наших народов, стимулировать связи между народами, помогать социально-экономическому сотрудничеству двух стран", — сказал он, выступая по видеосвязи.

Министр напомнил, что в феврале нынешнего года Россия была включена в список первых 20 пилотных стран для выездных групповых поездок граждан Китая. "Стороны последовательно возобновили безвизовую политику для групповых туров, — продолжил он. — Уверен, что под влиянием данной стратегии мы сможем привлечь больше туристов".

Министр также отметил, что китайско-российское партнерство и всеобъемлющее взаимодействие вступили в новую эпоху, что "предоставило двум странам уникальные возможности для непрерывного углубления сотрудничества в различных сферах", — сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.