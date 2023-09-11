В Петербурге до конца года планируют завершить испытания новой станции наблюдения за БПЛА

Проводится отладка программного обеспечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Испытания наземной станции для автоматического наблюдения за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Петербурге завершатся до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Навигатор» Сергей Бабуров.

«На сегодняшний день проходят заводские испытания аппаратуры и отладка программного обеспечения. Окончание испытательных работ запланировано ориентировочно на конец 2023 года», — сказал он.

Необходимый объем станций и сроки их установки будут зависеть от развития инфраструктуры для полетов коммерческих беспилотников, в том числе объема их официального использования в городе.

«Инфраструктуры для безопасной и легальной эксплуатации БВС (беспилотных воздушных суден — прим. ТАСС) как в Санкт-Петербурге, так и в стране в целом пока что нет. Этот процесс идет, но требуется время, чтобы он наладился, а все звенья общей системы эффективно взаимодействовали между собой. Сейчас технологии опережают развитие нормативно-правовой базы, необходимой для организации воздушного движения гражданских беспилотников и их взаимодействия с пилотируемой авиацией. Разработок много, но их практическое применение ограничивается локальными экспериментами и испытаниями», — отметил Бабуров.

Станции наблюдения основаны на принципе вторичной радиолокации, и для работы системы необходим программно-аппаратный комплекс «борт-земля», то есть станция обнаруживает только те беспилотники, которые оснащены транспондерами АЗН-В.

«У нас есть такие транспондеры, и мы готовы оснастить ими беспилотники. Однако необходимая инфраструктура, как упоминалось выше, еще не развита, и в нашем городе официально не внедрена система регулирования эксплуатации БВС. Как только эти вопросы будут решены, появится спрос на транспондеры и наземные станции нашей разработки», — добавил Бабуров. Планируется, что это будет удобный сервис по мониторингу движения БВС, позволяющий осуществлять сбор статистических данных. Собранные данные будут использованы для повышения безопасности полетов.