Сербское отделение Raiffeisen Bank оставило в открытом доступе персональные данные россиян

В офисе у окна заметили копии личных документов граждан РФ со служебными пометками сотрудников отделения

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники сербского отделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank оставили копии паспортов российских граждан на подоконнике офиса, которые могут детально изучить все проходящие мимо люди. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Копии личных документов граждан РФ со служебными пометками сотрудников отделения находятся в офисных лотках у окна и расположены лицевой стороной вверх, что позволяет увидеть все данные на главной странице загранпаспортов.

Согласно информации ряда СМИ, таким образом бумаги хранились еще в конце прошлой недели. По состоянию на утро 11 сентября, за несколько часов до открытия отделения, расположенного в историческом центре Белграда, ситуация не изменилась.

Raiffeisen Bank Serbia пользуется повышенной популярностью у граждан РФ, так как является доступным для открытия счета на фоне ограничительных мер Запада. Многие сербские банки отвечают отказом на запрос россиян в открытии личного счета, аргументируя это отсутствием у заявителей временной регистрации в Сербии, документов, разрешающих официальное трудоустройство и проживание в республике.

Руководству сербского представительства банка направили официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию, а также прокомментировать возможные меры, которые не позволят воспользоваться личными данными потенциальным злоумышленникам.