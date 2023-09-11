В России потребление алкоголя в 2022 году снизилось почти на 5% в сравнении с 2019 годом

В 2022 году на одного человека в год приходилось 8,62 л, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Потребление спиртного в России на душу населения сократилось в 2022 году почти на 5% в сравнении с доковидным 2019 годом. Об этом написал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в колонке, опубликованной в РБК и посвященной Всероссийскому дню трезвости.

"Последние годы свидетельствуют о значительном снижении потребления алкоголя в России. Так, в 2022 году потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019 годом, о чем свидетельствуют расчеты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения", - отметил Мурашко.

Так, в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году - 8,82 л, в 2022 году - 8,62 л. 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на душу населения в год, добавил министр.

Мурашко считает, что такая тенденция во многом является результатом "последовательной политики, направленной на снижение пагубного потребления алкоголя".

"Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта "Демография", направлены на формирование другой моды - на здоровый образ жизни и социальную успешность. Многие люди сейчас уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от пагубных привычек, в том числе от употребления алкоголя", - подчеркнул он.