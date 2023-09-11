"Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга в Бангкок с 2 октября

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 2 октября запустит рейсы из Екатеринбурга в таиландский Бангкок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") запускаются рейсы в Таиланд. С 2 октября полеты по маршруту Екатеринбург - Бангкок начинает выполнять авиакомпания "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. По понедельникам из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:30 (8:30 мск), по пятницам - в 4:30 (2:30 мск). Время в пути составит восемь часов.

Сейчас рейсы в Таиланд из Екатеринбурга не выполняются. В осенне-зимний сезон также планируется запуск полетов на Пхукет авиакомпаниями Икар и Red Wings.