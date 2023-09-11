Попова заявила, что российская вакцина от гриппа покрывает все риски от заболевания

Как отметила глава Роспотребнадзора, прививочная кампания набирает обороты

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская противогриппозная вакцина, которая поставляется в регионы, покрывает все возможные риски от заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Российская вакцина - а она не одна, преимущественно сегодня поставлена в регионы четырехвалентная вакцина, покрывающая все возможные риски от гриппа, от всех геновариантов. Почти 45% всего необходимого объема уже поставлено в регионы, прививочная кампания набирает обороты", - сказала она журналистам.

Попова также уточнила, что РФ - единственное государство в мире, которое прививает более половины своих граждан за счет федерального бюджета. "Другой такой страны нет. И этим, конечно, нужно воспользоваться", - подчеркнула она.

Попова добавила, что подъем заболеваемости гриппом в России может быть средней интенсивности. Предполагается, что он начнется к концу года. "К сожалению, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в северном полушарии, и мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь", - сказала она.

По ее словам, главный и единственный стопроцентно эффективный способ защиты от гриппа - это вакцинация.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.