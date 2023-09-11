На юге Сахалина ожидаются дожди

Синоптики также прогнозируют резкие подъемы уровней воды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ночью и утром 12 сентября очень сильные дожди на территории восьми южных районов Сахалина.

Об этом сообщили журналистам в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"Ночью и утром 12 сентября на территории города Южно-Сахалинска, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского районов прогнозируется сильный (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов и менее)", - сказал собеседник.

По информации агентства, днем 12 сентября на реках южной части Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. Возможны выходы воды на пойму.

Сейчас на Сахалине пасмурно, осадков и ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс 23 градуса.