Россия призвала страны ШОС присоединиться к международной организации русского языка

Лидеры стран СНГ подпишут документ об учреждении такой организации в ближайшее время, заявил вице-премьер Алексей Оверчук

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ в ближайшее время подпишут документ об учреждении международной организации русского языка, РФ призывает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) присоединиться к ней. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В самое ближайшее время главы государств - членов СНГ подпишут документ, который учредит международную организацию русского языка на континенте", - сказал он. "Призываем другие страны ШОС присоединиться к этой организации", - указал вице-премьер.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.