Решетников: России нужно уделять больше внимания адаптации экономики к изменению климата

По словам главы Минэкономразвития, это тот фокус, который в ближайшее время будет важен и для ШОС, ЕАЭС, БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. России необходимо уделять больше внимания адаптации экономики к изменению климата. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Климат - очень инерционная система. И как бы мы ни пытались сократить выбросы СО2 <...>, во-первых, наши возможности ограничены, просто это очень дорого как минимум, во-вторых, климат все равно будет теплее. Температура будет расти. И с этой точки зрения нам нужно гораздо большее внимание уделять адаптации, - сказал Решетников. - Мне кажется, что это тот фокус, который наверное в ближайшее время и для организаций ШОС, ЕАЭС само собой, для БРИКС в том числе <...>, это будет крайне важно", - отметил Решетников.

"В этом плане крайне важно то, что сказал Алексей Логвинович (Оверчук - заместитель председателя правительства России), когда увязал тему энергоперехода и воды. Для многих регионов это будет чрезвычайно актуально, особенно для Центральной Азии, вот с кем мы активно сотрудничаем", - добавил Решетников.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.