Минздрав заявил, что России нужно максимизировать независимость по обеспечению лекарствами

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко напомнил, что в период пандемии коронавируса нарушались поставки средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских изделий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. России нужно максимизировать свою независимость в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, подчеркнул первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Ковид очень наглядно показал, как важно иметь максимально все внутри страны. Максимизировать независимость по ключевым приоритетам, по ключевым узлам - это наша задача сейчас, мы должны к ней стремиться. У нас несколько тысяч международных непатентованных наименований сейчас в реестре лекарственных препаратов, 800 с лишним международных непатентованных наименований в списке жизненно важных - это действительно один из самых больших списков среди стран в мире", - сказал он на сессии "Глобальная система лекарственной безопасности. Защита здоровья в многополярном мире" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фисенко напомнил, что в период пандемии коронавируса нарушались поставки средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских изделий. В то же время он отметил, что сейчас, несмотря на сложности, Россия продолжает выполнять программу госгарантий.

"Программа госгарантий, льготное лекарственное обеспечение, <...>, все эти программы, несмотря на сложности с ковидом, с СВО, - все программы продолжаются, индексируются, повышаются в финансировании", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.