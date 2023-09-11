Путин направил приветствие участникам VI Международного форума онкологии и радиотерапии

Президент отметил уникальность этого мероприятия и его важное практическое значение

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам VI Международного форума онкологии и радиотерапии, отметив уникальность этого мероприятия и его важное практическое значение.

"Ваш традиционный форум поистине уникален <...> Такой комплексный междисциплинарный подход, насыщенная программа встречи имеют важное практическое значение, позволяют на высоком экспертном уровне обсудить ключевые проблемы совершенствования системы онкологической помощи, профилактики, своевременной диагностики заболеваний и их эффективного лечения", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в творческой и деловой атмосфере, а его участники смогут пообщаться с коллегами из России и зарубежных стран, обменяться наработанным опытом.

VI Международный форум онкологии и радиотерапии проходит в Москве с 11 по 15 сентября.