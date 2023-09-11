На нелегальных свалках Магадана убрали около 645 куб. м отходов

Ликвидировано 13 из 17 несанкционированных мест скопления отходов, сообщил мэр столицы Колымы Юрий Гришан

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 13 несанкционированных мест скопления отходов с почти 645 куб. м мусора ликвидировали в Магадане с начала 2023 года. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Колымы Юрий Гришан на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мэрия уделяет пристальное внимание вопросу ликвидации несанкционированных свалок. <...> В 2023 году выявлено 17 мест размещения свалок общим объемом свыше тысячи кубометров, 13 таких свалок, где располагалось почти 645 куб. м отходов, ликвидировано", - рассказал собеседник агентства.

Магадан страдает от большого количества несанкционированных свалок. Особенно эта проблема актуальна для лесной зоны. Чаще всего на таких незаконных полигонах скапливается строительный мусор.

Мэр города отметил, что в Магадане ежегодно с приходом мая и до конца сентября проводится так называемый месячник санитарной уборки, в котором принимают участие тысячи горожан. В 2023 году в этой акции уже заявили о себе почти 13 тыс. человек - работники социальной сферы, представители различных организаций, торговых объектов, управляющих компаний, волонтеры. "Ведь есть такое понятие, как культура ответственного проживания, и сегодня мы ее активно формируем в Магадане. Думаю, у нас это получается: наш город становится лучше и краше", - отметил Гришан.