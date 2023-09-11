В Москве летом прошло около 400 ночных регистраций брака

В частности, на станции метро "Маяковская" церемонии бракосочетания проходят с двух до трех часов ночи

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 400 пар в Москве зарегистрировали брак ночью за лето, пожениться в это время суток можно во Дворце бракосочетания №1, на Северном речном вокзале и на станции метро "Маяковская". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве для молодоженов мы предусмотрели разные форматы для регистрации брака, пожениться можно даже ночью. Прошедшим летом так зарегистрировали брак около 400 пар. Мы прислушиваемся к пожеланиям молодоженов. Так, в самом популярном Дворце бракосочетания №1 в пиковый сезон изменили график работы: с июня по сентябрь увеличили количество мест по пятницам, и стали проводить ночные церемонии по выходным", - сказала Ракова.

По ее словам, всего во Дворце бракосочетания №1 летом поженились около 3 тыс. пар, а открытие ночных регистраций позволило повысить его доступность на 10%. Кроме того, торжественные церемонии в ночное время летом проходили и на выездных локациях: на Северном речном вокзале поженились 85 пар, а на станции "Маяковская" - 11.

Церемонии на станции метро "Маяковская" проходят с двух до трех часов ночи, чтобы не мешать пассажиропотоку. Вестибюль станции украшается свадебной аркой, а на путях располагаются два состава "Номерной" и "Москва-2020", в нем после бракосочетания пары устраивают фотосессии. Регистрации брака в ночное время не отличаются от стандартной процедуры бракосочетания. Молодожены проставляют подписи в записи акта о заключении брака, обмениваются кольцами и принимают поздравления гостей, добавила заммэра.

"Для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. Сейчас на необычных площадках регистрируется 25% браков. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления", - напомнила Ракова.