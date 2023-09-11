В Москве около 200 тыс. многодетных семей ездят в городском транспорте бесплатно

Льготный проезд по карте москвича есть у 5 млн человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Льготный проезд по карте москвича есть у 5 млн человек, в городском транспорте около 200 тыс. многодетных семей ездят бесплатно. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Около 200 тыс. московских многодетных семей ездят в городском транспорте бесплатно. Это соответствует федеральной программе по поддержке семей с детьми нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, льготный проезд по карте москвича есть почти у 5 млн человек. Ездить со скидкой по карте москвича с абонементом на 30 или 90 дней могут 1 млн обучающихся . Недавно льготы появились и у дошкольников в возрасте семи лет.

"В льготную категорию москвичей входят пенсионеры, дети с инвалидностью и их родители, дети до 7 лет, почетные доноры, ветераны и другие. Мы продолжаем развивать социальные программы в соответствии с нацпроектами РФ", - добавил Ликсутов.