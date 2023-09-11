Чернышенко предложил подключить госсервисы к "Платформе помощи"

Вице-премьер также обсудил с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой развитие проекта национальной киберфизической платформы "Берлога", который нацелен на массовое вовлечение школьников в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил проработать совместно с Минтрудом и Минцифры вопрос подключения государственных сервисов к платформе поиска решений в трудных жизненных ситуациях "Платформа помощи". Об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом вице-премьера по итогам его встречи с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

"Также обсуждалась разработка портала и мобильного приложения "Платформа помощи". Этот сервис создается для поиска решений в трудных жизненных ситуациях (онкология, рождение ребенка с особенностями, домашнее насилие и др.). Дмитрий Чернышенко отметил важность данного проекта и предложил совместно с Минтрудом и Минцифры проработать подключение государственных сервисов к "Платформе помощи" с возможностью оценки удовлетворенности качеством услуг", - сказано в сообщении.

Также Чернышенко и Чупшева обсудили развитие проекта национальной киберфизической платформы "Берлога", который нацелен на массовое вовлечение школьников в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры.