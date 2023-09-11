В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому

В церемонии открытия принял участие директор СВР Сергей Нарышкин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Монумент советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) РФ в московском районе Ясенево, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия памятника принял участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Феликс Эдмундович Дзержинский - советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР.

Памятник на Лубянке

В 1958 году памятник Дзержинскому был открыт на одноименной площади (ныне Лубянская). 22 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота в СССР ("Августовский путч"), протестующие против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению попытались снести монумент собственными силами.

Моссовет принял постановление о демонтаже памятника из-за опасений, что если манифестанты все-таки столкнут его с постамента, то многотонная скульптура повредит конструкции станции метро.