В России запустили студию по созданию контента с помощью искусственного интеллекта

В работе используются более 20 моделей искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Студия по производству контента с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) открылась на базе цифровой лаборатории холдинга "Газпром-медиа" D.lab. В работе используются уже более 20 моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель D. lab Эдуард Маас на Восточном экономическом форуме.

"Нейросети сейчас позволяют делать не только мемы - они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс. Вместе с мейджорским и пользовательским контентом совсем скоро и вполне твердо встанет на ноги нейросетевой. Как медийный холдинг мы решили серьезно включиться в этот неизбежный тренд и активно развиваться в AIGC (контент, созданный ИИ - прим. ТАСС). Мы запустили нейростудию D.lab не для того, чтобы теперь все делали роботы. Они нам не снимут ни сериальный хит, ни топовое шоу, но помогут разгрузить создателей от рутины и снизить затраты на отдельные процессы минимум в три раза", - сказал Маас.

По его словам, вместо ручной отрисовки различных фонов, персонажей или деталей можно будет выбирать из предложенных нейросетями вариантов, созданных на основе промптов. "Пока у нас не серийное, а опытное производство, и одна из важнейших задач нейростудии - исследование и формирование новых индустриальных стандартов производства контента, подразумевающих новые цепочки и новые компетенции", - добавил он.

Как пояснили в пресс-службе "Газпром-медиа", сейчас в разработке студии AIGC-проекты для компаний холдинга - анимация с применением генеративных технологий, виртуальные ведущие, переработка архивного контента и рекламные спецпроекты. При этом лаборатория цифрового контента готова предложить рынку свои решения в области автоматизации производства контента, позволяющие сократить стоимость и существенно ускорить процесс. В работе используются более 20 моделей искусственного интеллекта, свои разработки холдинг планирует представлять на собственных платформах в специально создаваемых каналах, которые D.lab запустит уже этой осенью.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.