На севере Москвы появятся объекты ж/д инфраструктуры для станции МЦД-1 "Тимирязевская"

Работы будут проводиться в рамках модернизации имеющейся инфраструктуры МЦД-1 "Одинцово-Лобня"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Объекты железнодорожной инфраструктуры для реконструируемой станции МЦД-1 "Тимирязевская" построят на севере Москвы, они будут располагаться на Дмитровском шоссе и ул. Яблочкова. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В настоящее время четыре земельных участка общей площадью 0,57 га свободны от объектов капитального строительства, земельно-правовыми отношениями не обременены. <...> На данных земельных участках планируется разместить объекты железнодорожной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации обновленной станции "Тимирязевская", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она напомнила, что работы будут проводиться в рамках модернизации имеющейся инфраструктуры МЦД-1 "Одинцово-Лобня".

"Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, создание удобного транспортного каркаса - это приоритетная задача городских властей. И Московские центральные диаметры стали его неотъемлемой частью. Благодаря их запуску для подавляющего большинства жителей столицы улучшилась транспортная доступность, а также сократилось время в пути между отдаленными районами города", - добавила Пятова.