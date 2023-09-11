Кабмин примет до конца года восемь актов по развитию туризма в заповедниках и нацпарках

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко напомнила, что 1 сентября вступил в силу базовый закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство примет до конца года восемь актов по развитию экологического туризма на охраняемых природных территориях, в том числе устанавливающих требования к строительству. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

"Для строительства гостиниц, санаториев, визит-центров, площадок для занятий спортом, объектов питания, подъемников и канатных дорог, будут разработаны повышенные экологические требования. Не допускающие, например, складирование отходов или сброс неочищенных стоков. Особо отмечу, что нормативное регулирование не позволит осуществлять при строительстве объектов сплошные рубки, а также строить жилые дома в уникальных природных комплексах", - заявила Абрамченко на совещании кабмина.

По ее словам, 1 сентября вступил в силу базовый закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. В развитие закона приняты шесть актов правительства, в частности, перечень капитальных и некапитальных объектов, разрешенных к размещению на территории национальных парков. До конца года будет обеспечено принятие еще восьми актов.

"По новым правилам рекреационная деятельность будет осуществляться не хаотично, а в соответствии с утвержденными планами и с соблюдением природоохранных требований. <...> Еще в одном акте правительства установлено содержание плана рекреационной деятельности в национальных парках. Это самый важный документ, поскольку именно на его основе будет осуществляться развитие туризма в конкретном национальном парке. При разработке плана будут установлены территории, на которых допускается осуществлять рекреационную деятельность, земельные участки, на которых возможно строительство, и определены допустимые к созданию объекты. Важно, что строительство любых объектов не будет допускаться в заповедных и особо охраняемых зонах национальных парков", - уточнила Абрамченко.

Она также отметила, что спрос со стороны туристов на посещение особо охраняемых природных территорий растет ежегодно. По итогам 2022 года количество посетителей увеличилось на 40% и достигло 14 млн человек, а на 1 сентября 2023 года достигло уже около 10 млн человек. В пятерку самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский нацпарки, Куршская коса, Красноярские столбы и национальный парк Приэльбрусье.

"Очень важно при развитии экологического туризма учитывать максимальную антропогенную нагрузку. Для этого специально ввели в законодательство термин "рекреационная емкость". Она будет определять предельно допустимую пропускную способность нацпарка и максимально возможное антропогенное воздействие. Установим порядок определения рекреационной емкости каждого национального парка и принципы расчета платы по инвестиционным соглашениям, правила проведения торгов на их заключение", - уточнила зампред правительства.