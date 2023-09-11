В московском метро в сентябре запустят посвященный МЧС поезд

Внутри тематического состава будут рисунки в виде комиксов, где собраны советы спасателей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Поезд, посвященный МЧС, начнет курсировать в Московском метрополитене в сентябре, внутри состава будут рисунки и полезные советы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В сентябре в метро начнет курсировать поезд, посвященный МЧС и волонтерам Национального центра помощи детям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутри тематического состава будут рисунки в виде комиксов, где собраны полезные советы спасателей. Например, взрослые и дети узнают правила поведения в экстренных ситуациях. Для оклейки поезда потребуется почти 1,9 тыс. м пленки.

"Мы вместе с МЧС России и волонтерами Национального центра помощи детям запускаем поезд, где даны ценные советы, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Тематический состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии. Мы продолжаем развивать городской транспорт и делать поездки комфортными, быстрыми и полезными", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В пресс-службе МЧС России рассказали ТАСС, что состав из восьми вагонов уже начали оформлять. "Подготовка поезда безопасности к запуску вышла на финишную прямую. 15 сентября состав встанет на рельсы московского метрополитена. Его пассажиры будут проводить время в дороге с пользой: можно будет изучить советы безопасности от спасателей. Большинство рисков, с которыми каждый человек сталкивается в быту и на природе, можно предупреждать. При наступлении любой нештатной ситуации важно придерживаться верного алгоритма действий. Научиться этому станет возможным прям в пути", - подчеркнул глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.