В России появились три новых национальных туристических маршрута

Два из них расположены в Кемеровской и Мурманской областях, еще один объединяет Татарстан, Чувашию и Марий Эл

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Новые национальные туристические маршруты появились в России - два из них расположены в Кемеровской и Мурманской областях, еще один объединяет Татарстан, Чувашию и Марий Эл, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на и.о. директора департамента развития туризма министерства Алимбека Хидзева.

"Статус национального получили маршруты Кемеровской и Мурманской областей, а также маршрут, объединяющий Татарстан, Чувашскую Республику и Республику Марий Эл", - заявил он на полях ВЭФ.

Решение о присвоении статусов принял экспертный совет при Минэкономразвития по результатам рассмотрения заявок регионов. "Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного туристического потока, а также получения мер поддержки. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", - рассказал Хидзев.

Межрегиональный маршрут "Великий Волжский Путь" включает такие города, как Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары, а также остров Свияжск. Его протяженность составляет порядка 500 км. Маршрут Кемеровской области "Горная Шория. К детям тайги" предлагает этническую программу, позволяющую познакомиться с бытом и культурой малого коренного народа Горной Шории - шорцев. Маршрут "Заполярный калейдоскоп" дает общее представление о Мурманской области, знакомит туристов с историей развития региона. Он включает посещение атомного ледокола "Ленин", интерактивного музея-выставочного центра "Апатит", а также поездку в саамскую деревню.

В настоящее время статус национального присвоен более чем 40 маршрутам. В 2023 году грантовая поддержка на обустройство таких маршрутов по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" была оказана почти 40 регионам страны, напомнили в МЭР.