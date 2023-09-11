Эксперт заявила о необходимости создания кодекса ответственности туристов в Арктике

Вице-президент ассоциации коренных народов Чукотки Людмила Данилова сообщила, что правила "должны помочь туристу и сохранить культуру местного населения"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Кодекс ответственности туристов при посещении поселений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока необходимо создать в России, чтобы сохранить культуру местного населения. Об этом на сессии "Этнотуризм: как увеличить число поездок по России в два раза к 2030 году путем использования культурного многообразия России", которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Людмила Данилова.

"На каждой территории, где живут коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, есть определенные ритуальные, природные места. Когда туда попадает турист, он не всегда понимает, как там надо себя вести. <…> Нужен свод правил поведения туристов на этих территориях, чтобы те, кто приезжает, понимали, в какое время года стоит ехать, чтобы не помешать, например, промысловой деятельности местных жителей, их обычаям. Кодекс должен помочь туристу и сохранить культуру местного населения", - сообщила Данилова.

Эксперт привела в пример Чукотку, где местное население, которое занимается китобойной деятельностью, запретило приезжим снимать их промысел. "Появилось много негатива в интернете на добычу китов. Люди не понимали, что для местного населения - это инструмент для выживания. Их стали представлять в негативном свете. Поэтому в кодексе ответственности туриста надо прописать, правила поведения при посещении мест, где живут коренные народы", - пояснила Данилова.

На территории России проживает 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.