Более половины опрошенных россиян с семьями считают важной помощь со стороны работодателя

По данным ВЦИОМ, среди различных видов поддержки наиболее востребованной является материальная

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 58% россиян от числа тех, кто имеет семью, считают важным получение поддержки со стороны работодателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Россияне, имеющие семьи, высоко оценивают важность получения различных видов помощи со стороны работодателей - 58%. Доля тех, для кого такая помощь не важна, составила 32%, то есть каждый третий в этой группе. Заметно чаще о важности говорят опрошенные до 45 лет, по-видимому, это семьи с несовершеннолетними детьми (73% в группе 18-24 года и 72% в группе 22-44 года)", - говорится в сообщении.

Из данных опроса следует, что среди различных видов поддержки наиболее востребованной является материальная. Порядка 10% респондентов считают повышение заработной платы наиболее актуальной мерой, столько же высказались за помощь в решении жилищных вопросов. Около 9% граждан считают оплачиваемые выходные, компенсацию за проведения досуга и увеличение выходных дней достойной мерой поддержки, а 6% россиян с семьей выступают за предоставление бесплатных путевок в детские лагеря и дополнительные выплаты при беременности или рождении ребенка.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.