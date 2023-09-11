Около 67 семейных МФЦ в 32 регионах откроют в 2023-2024 годах

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что =из этих 32 регионов 11 субъектов представляют Сибирь и Дальний Восток, там откроют 23 семейных МФЦ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 30 регионов России присоединятся к проекту семейных многофункциональных центров (МФЦ), там в этом и следующем годах откроют 67 центров. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Реализуется пилотный проект по созданию семейных МФЦ. <...> В текущем 2023 году недавно состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору регионов-победителей участников пилотного проекта. К проекту присоединяются 32 региона, в них планируется открытие 67 семейных МФЦ", - сказала она на сессии "Женщины в гуманитарном и экономическом развитии территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она уточнила, что из этих 32 регионов 11 субъектов представляют Сибирь и Дальний Восток, там откроют 23 семейных МФЦ. По ее словам, центры планируют открыть в 2023-2024 годах.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.