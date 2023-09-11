Минобрнауки подготовило федеральные проекты по развитию отрасли беспилотной авиации

В ведомстве рассказали, что они включают подготовку кадров и проведение исследований

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ подготовило федеральные проекты по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), они включают подготовку кадров и проведение исследований, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сейчас по поручению президента Министерством науки и высшего образования подготовлены федеральные проекты по развитию отрасли беспилотных авиационных систем - кадры для БАС, перспективные исследования для беспилотных авиационных систем", - сказал он, выступая на сессии "Высшее образование: какой будет Россия завтра?".

По его словам, в министерстве уверены, что университеты Дальнего Востока также будут участвовать в этих программах.

В июне правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, согласно которой в течение ближайших 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, рыночная доля отечественных производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.