В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию

За восемь месяцев на работу в РФ отправились более 20 тыс. человек

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /ТАСС/. Число узбекских трудовых мигрантов, в январе-феврале выехавших в рамках оргнабора на работу в Россию, с начала года увеличилось в 12 раз и составило более 20 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

"За восемь месяцев текущего года осуществлены организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 20 450 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в январе-апреле текущего года в рамках оргнабора из Узбекистана в Россию выехало 1706 граждан, таким образом, их число с весны выросло в 12 раз.

Сообщается также, что в 2023 году еще 812 узбекистанцев выехали на работу в Казахстан, 3184 - в Южную Корею, 1809 - в Великобританию, 1952 - в других странах. Всего же с января по август на работу за рубеж в рамках оргнабора выехало 28 207 узбекистанцев, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным профильных узбекских ведомств, число узбекистанцев, на постоянной основе работающих за рубежом, значительно превышает 2 млн человек, более 60% из них работает в Российской Федерации.

В минувшем году трудовые мигранты перевели на родину около $20 млрд, более 80% переводов поступили в Узбекистан из России.