Детский омбудсмен анонсировала программу помощи родителям с зависимостями

Мария Львова-Белова уточнила, что основной проблемой в работе с этой категорией граждан является "разрыв между медицинской и социальной реабилитацией"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Программа по работе с родителями, имеющими алкогольную или наркотическую зависимость, стартует с 12 сентября в ряде регионов. В рамках инициативы подготовят более 300 специалистов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной Дню трезвости.

"С завтрашнего дня в пилотных регионах у нас стартует программа повышения квалификации специалистов, работающих с семьями: будем обучать навыкам эффективного взаимодействия с родителями, имеющими наркотическую или алкогольную зависимость. Будет обучено более 300 специалистов", - сказала Львова-Белова.

Она добавила, что аппарат уполномоченного уделяет большое внимание подготовке данных специалистов. "В этой работе большое значение имеют профессиональные навыки самих сотрудников, которые будут выстраивать коммуникацию с родителями, имеющими зависимость. Их вовлеченность, способность к мотивирующей беседе, понимание этапов реабилитационного процесса. И немаловажными является блок, касающийся этических принципов. Очень важно, чтобы это было с уважением к семье, к родителям", - подчеркнула детский омбудсмен.

"Одна из системных проблем, которую мы сегодня видим в работе с алкогольной зависимостью, - это разрыв между медицинской и социальной реабилитацией. Оба этих компонента одинаково важны. Опыт показывает, что их сочетание повышает шансы на выход в стойкую ремиссию", - сказала Львова-Белова.

По ее словам, этот разрыв нужно преодолевать как за счет "развития межведомственного и межсекторного взаимодействия", так и за счет адресной работы с семьей и ее сопровождением.