Песков заявил, что россияне, уехавшие за границу во время СВО, будут возвращаться

По словам пресс-секретаря президента, растущий рынок РФ будет становиться более привлекательным

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россияне, уехавшие за границу с началом специальной военной операции (СВО), будут возвращаться, по мере того как растущий рынок РФ будет становиться более привлекательным. Такой прогноз в интервью РБК дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда", - сказал представитель Кремля и добавил, что "в основе очень многих процессов все равно лежит экономика".

"В экономическом плане мы живем неплохо, мы начали развиваться, у нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но, несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели", - подчеркнул Песков.

Для примера он привел макроэкономические показатели в РФ, темпы роста ВВП, которые ожидаются в этом году, показатели инфляции и безработицы, роста инвестиций. По его мнению, эти данные свидетельствуют о том, что "эта страна должна становиться все более и более привлекательной". "Потому что даже ряд европейских стран, наоборот, находятся в стадии регресса", - добавил представитель Кремля. Поэтому, на его взгляд, ранее уехавшие из страны россияне, "поедут обратно".

"Кто-то из россиян всегда предпочитал в какой-то период своей жизни работать за границей, искать там более комфортных условий, это нормально", - считает пресс-секретарь президента. Он призвал вспомнить, что "когда грянул ковид, сколько россиян возвращалось обратно". "Мы тогда поняли, сколько реально россиян находятся за границей. Ничего - вернулись, искали способы возвращения, так же и эти будут постепенно возвращаться", - полагает Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли предпринимать отдельные меры, чтобы мотивировать россиян возвращаться на Родину, представитель Кремля заметил, что "меры могут быть только в привлекательности страны". "Она растет объективно", - подчеркнул он.