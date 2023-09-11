В региональном этапе чемпионатов по профмастерству приняли участие 37 тыс. конкурсантов

Среди них студенты учебных заведений среднего профессионального образования, школьники, "юниоры", представители предприятий и другие

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 37 тыс. конкурсантов приняли участие в региональных этапах чемпионата высоких технологий и чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам совещания с участием всех регионов по вопросам организации и проведения национальных чемпионатов по профмастерству.

"В этом году в региональном этапе чемпионатов в 89 регионах приняли участие более 37 тыс. конкурсантов, более 107 тыс. участников деловой программы и более 198 тыс. школьников - участников профориентационных мероприятий", - цитируют в сообщении Голикову.

Отмечается, что всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству включает чемпионат "Профессионалы" (соревнование по наиболее массовым и востребованным компетенциям) и чемпионат высоких технологий (соревнования по компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения).

Финал соревнования "Профессионалы" состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября по 34 основным компетенциям и 20 компетенциям для категории "Юниоры", а финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде по 8 номинациям в основной категории и по 2 компетенциям для категории "Юниоры" в период с 18 по 21 сентября 2023 года. Участие в чемпионатах принимают студенты учебных заведений среднего профессионального образования, школьники, "юниоры", представители предприятий, а также международные участники в рамках отдельных зачетов. Подготовка к финалам чемпионатов в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге проходит в плановом режиме.

По данным секретариата, 5 491 организация стала партнером регионального этапа чемпионатов, из них 373 предприятий - партнеров кластеров федерального проекта "Профессионалитет". Организации представили 3 581 вакансию и 14 569 стажировок.