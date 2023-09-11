Минстрой предложил пересмотреть норму расстояния от жилья до школы

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, также нужно изучить альтернативные варианты транспортировки детей в образовательные учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минстрой предложил пересмотреть норматив расстояния от жилья до школы и изучить альтернативные варианты транспортировки детей в образовательные учреждения. Такое заявление сделал замминистра строительства РФ Никита Стасишин на дискуссионной платформе "Росконгресс-УрбанХаб" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мне кажется, <...> что от нормативов, что школа должна быть в 500 м от жилья, - надо от этого отходить", - сказал он.

Стасишин посетовал, что потребители жалуются на высокую стоимость жилья, но при этом требуют, чтобы застройщик возводил инфраструктуру. Он допустил, что школа может быть расположена дальше, если муниципалитет, например, будет транспортировать детей.

"Надо рассчитать, какое может быть с учетом нагрузки комфортное для наших детишек время доставки, потому что от этого можно было бы считать будущую плотность (застройки - прим. ТАСС) проектов", - пояснил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.